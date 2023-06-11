СК проводит проверку по факту халатности при ремонте виадука в Мегете

9 июня в Мегете прошло собрание. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Недавно СУ СКР по Иркутской области сообщил, что проводит проверку по факту халатности со стороны администрации села Мегет при проведении ремонтных работ на виадуке. Оказалось, в ведомство с просьбой разобраться обратились местные жители. Их мост, который соединяет две части муниципального образования, находится в аварийном состоянии. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

- Следственным отделом по Ангарску проводится доследственная проверка по факту халатности, - говорят в ведомстве. - Поводом для процессуальной проверки стали обращения жителей поселка Мегет по поводу аварийного состояния виадука, в связи с чем они лишены возможности беспрепятственно добираться до города, а также во вторую часть населенного пункта.

9 июня в Мегете прошло собрание, где встретились местные жители, первый заместитель руководителя Следственного управления СК России по Иркутской области Дмитрий Позовский, представители прокуратуры и органов власти. На встрече власти села рассказали, в какой стадии находятся ремонтные работы. Кроме этого, были озвучены перспективы решения вопросов социально-бытового характера.