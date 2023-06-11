Сотрудники предприятий чистят тротуары, дорожные лотки, пешеходные переходы. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

11 и 12 июня усилена уборка улиц в Иркутске. Такое распоряжение дал мэр столицы Приангарья Руслан Болотов. Ночью дороги подметают и увлажняют. За последние сутки такие работы выполняли на улицах Байкальская, Сурнова, Дзержинского, Депутатская, Баумана, Розы Люксембург, на объездных дорогах Первомайский – Университетский и микрорайона Ново-Ленино. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации регионального центра.

- Сотрудники муниципальных предприятий «Иркутскавтодор» и «Служба эксплуатации мостов» в дневное время приводят в порядок остановки общественного транспорта и металлические ограждения, мостовые переходы, - дополняют в мэрии города.

Также сотрудники предприятий чистят тротуары, дорожные лотки, пешеходные переходы. А во избежание пожаров во всех районах города ежедневно скашивают траву. Кроме этого, около 100 человек подметают дорожки и лестницы в парках и скверах, поддерживают порядок на площадках вокруг памятников. Стоит отметить. что в Иркутске все еще продолжаются работы по цветочному оформлению клумб и обработке зеленых насаждений от вредителей.