В Иркутской области медучреждения могут освободить от налога на имущество Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству областного парламента рассмотрел проект закона, который предполагает внесение изменений в закон «О налоге на имущество организаций». Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

-Изменения предполагают освобождение отдельных медорганизаций от налога на имущество, - говорят в парламенте.

Ко второму чтению группа депутатов приготовила ряд поправок. Например, льготы получат учреждения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.

Однако есть уточнение: не менее 70% финансового обеспечения этих учреждений должно осуществляться за счет средств фонда обязательного медицинского страхования или областного бюджета.

Также известно, что не менее 60% от суммы исчисленного налога должно уйти на техническое обслуживание, ремонт медоборудование, приобретение мебели, ремонт зданий.