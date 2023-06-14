В Братске Иркутской области завели уголовное дело из-за отравления 35 человек шаурмой
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Братске возбуждено уголовное дело по факту отравления горожан шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона в своих социальных сетях.
-За 13 и 14 июня в медучреждения города обратились свыше 35 человек. Все жаловались на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы, которую купили в кафе быстрого питания "Шаурму хочу", - говорят в следкоме.
Сейчас 11 человек госпитализированы с острой кишечной инфекцией. В числе пострадавших пять детей.
Следственные органы завели уголовное дело по статье о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
К месту происшествия выехали следователи, полиция, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии.
Эксперты взяли пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователями СК изъяты гриль-печи, документация персонала кафе. Все работники направлены на бактериологическое исследование.