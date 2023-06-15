В Иркутске впервые можно будет зарегистрировать брак в воскресенье 23 июля Фото: Служба ЗАГС Иркутской области

В Иркутске впервые можно будет зарегистрировать брак в воскресенье. Об этом рассказали в ЗАГСе Иркутской области.

-В воскресенье, 23 июля 2023 года, в красивую дату жителей приглашают зарегистрировать свой семейный союз, - говорят в ведомстве.

В июле не так много красивых дат, но если есть желание зарегистрировать брак именно в такую - можно смело подавать заявление 23 июля.

Торжественные залы в этот день будут работать на улице Декабрьских Событий, 106, а также в центре Иркутска на пересечении улиц Киевской и Карла Маркса (ул. Киевская, 1).

Ранее сообщалось, что в Иркутске не обходится без дорожных ограничений. На этот раз они коснутся движения транспорта на улице Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.