В Иркутске с 16 по 30 июня изменится движение транспорта на улице Пушкина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске не обходится без дорожных ограничений. На этот раз они коснутся движения транспорта на улице Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

-Движение транспорта по улице Пушкина будет ограничено с 16 по 30 июня в районе дома № 36/1, - передает пресс-служба иркутской мэрии.

В администрации также пояснили, что это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сети канализации.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд насмерть сбил женщину на станции Курят в Нижнеудинском районе. По предварительной информации, это произошло около 23:30 14 июня. Сейчас специалисты устанавливают личность погибшей. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.