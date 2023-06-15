Грузовой поезд насмерть сбил неизвестную женщину в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Грузовой поезд насмерть сбил женщину на станции Курят в Нижнеудинском районе. По предварительной информации, это произошло около 23:30 14 июня. Личность погибшей все еще устанавливается. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Подаваемые звуковые сигналы повышенной громкости и меры экстренного торможения не позволили избежать наезда, - говорят в ведомстве о происшествии. - Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, владелец кафе «Шаурму хочу» задержан в Братске. После обеда в этом заведении за минувшие два дня с признаками отравления в скорую помощь обратились 62 человека. По данным на утро 15 июня, 29 пациентов находятся в больнице, в том числе 5 детей в возрасте от 8 до 14 лет.