Двух мужчин осудят за незаконный прокат квадроциклов на Байкале в Листвянке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцев нелегального проката осудят в Иркутской области. Как установили транспортные следователи, зимой текущего года в поселке Листвянка двое мужчин сдавали в прокат квадроциклы, которые не прошли технический осмотр и госрегистрацию. Также известно, что предприниматели являются иностранцами. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

- 14 февраля предоставленный ими на прокат квадроцикл столкнулся с судном особой конструкции «Хивус-6», в результате водитель и пассажир, находившиеся без средств индивидуальной защиты, получили тяжкий и легкий вред здоровью, - напомнили в ведомстве.

Мужчин обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Они полностью признали свою вину. Тем временем, правоохранители собрали достаточно доказательств их причастности к случившемуся. Материалы дела рассмотрят в Иркутском районном суде.

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