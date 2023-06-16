1041 пьяного водителя поймали полицейские в Иркутской области с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Госавтоинспекции Иркутской области поделились статистикой по нетрезвым водителям. Так, с начала года пьяными за рулем попался 1041 человек. Против 844 из них завели уголовные дела, по которым дознавателями проводится предварительное расследование.

- По 830 фактам уголовные дела направлены в суд, из которых 661 рассмотрено, а их фигурантам назначено наказание в виде: штрафа в пределах от 200-300 тысяч рублей - 49; обязательных работ - 424; принудительных работ -4; лишения свободы на срок до 2 лет - 184, - рассказали в ведомстве.

Напомним, владельцев нелегального проката осудят в Иркутской области. Как установили транспортные следователи, зимой текущего года в поселке Листвянка двое мужчин сдавали в прокат квадроциклы, которые не прошли технический осмотр и госрегистрацию.