60 кг мяса страуса пытался провезти в Иркутск авиапассажир из Вьетнама. Фото: Иркутская таможня

Необычная находка ждала сотрудников Иркутской таможни в багаже одного из пассажиров, прилетевшего из Вьетнама. В трех коробках обнаружили 60 кило незадекларированного страусиного мяса. На экзотический товар у иностранца не было никаких документов.

- Гражданин пояснил, что страусятина предназначалось для его личного пользования, - отмечают в пресс-службе Иркутской таможни. - В соответствии с законодательством ввоз сырой продукции животного происхождения физическими лицами на территорию ЕАЭС запрещен. По факту несоблюдения запретов и ограничений нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии деликатес у иностранца изъяли. Вскоре мясо уничтожат.

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