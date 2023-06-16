Причиной массового отравления шаурмой в Братске стала сальмонелла Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

62 человека мучаются с тошнотой и болями в животе, 35 из них в больницах. Таким печальным исходом обернулся для жителей Братска обед в популярной шаурмичной. Все любители фастфуда перед отравлением ели в кафе «Шаурму хочу». Специалисты Роспотребнадзора назвали причину плохого самочувствия потребителей.

- По результатам лабораторных исследований, проведённого методом ПЦР в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл. Остальные отобранные материалы находятся в работе, - говорят в региональном Управлении ведомства.

Сегодня кафе временно закрыто и не принимает клиентов, однако сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд, чтобы заведение перестало существовать. Владельца точки уже задержали. Против него заведено уголовное дело.