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НовостиОбщество16 июня 2023 13:57

В сквере имени Кирова в Иркутске начала работать уличная выставка «Весточка с передовой»

Она посвящена участникам СВО
Елена СИНИЦА
В сквере имени Кирова в Иркутске начала работать уличная выставка «Весточка с передовой»

В сквере имени Кирова в Иркутске начала работать уличная выставка «Весточка с передовой»

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В сквере имени Кирова начала работать уличная выставка «Весточка с передовой». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Выставка посвящена участникам СВО из региона. Эта выставка знаковая, является связью с теми, кто сегодня защищает нашу Родину, - комментируют в администрации.

При ее организации объединились люди из совершенно разных профессий, показав, насколько важно быть рядом, оказывать поддержку с тыла.

На площадке представлены уникальные фотографии бойцов, сделанные в 2022-2023 годах на Донбассе. Изображения дополнены строчками из сборника «Поэzия русского лета».

Ранее сообщалось, что в 1438-й мотострелковый полк и отряд «Херсон», где служат иркутяне, доставили два квадроцикла и автомобиль. Технику закупили за счет средств благотворительного фонда "Любимый город".