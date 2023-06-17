Парк предприятия «Иркутскавтодор» пополнился на девять единиц техники Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Парк муниципального предприятия «Иркутскавтодор» пополнился на девять единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Качественное обновление в Иркутскавтодоре начали в 2021 году. Для предприятия закупили порядка 50 единиц разного назначения. Планируем продолжать эту работу, - говорят в администрации города.

Теперь в арсенале организации новые каток, три мини-погрузчика и пять универсальных машин.

Каток российского производства будут применять для уплотнения песчаных и щебенистых грунтов при ремонте.

Ранее сообщалось, что в сквере имени Кирова начала работать уличная выставка «Весточка с передовой». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.