В Иркутске приступили к благоустройству парков и скверов города
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
В Иркутске приступили к благоустройству по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды». В порядок приводятся скверы города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- До конца строительного сезона преобразят территории Русско-Амурского мемориального комплекса и парка «Патриот». В микрорайоне Приморском сделают сквер, а на улице Братской – спорт-парк, - говорят в администрации.
В частности, также запланировано обновление Комсомольского парка и Курсантского сквера.
Как отметил мэр города Руслан Болотов, за последние шесть лет благоустроили свыше 90 парков и скверов.
Ранее сообщалось, что парк муниципального предприятия «Иркутскавтодор» пополнился на девять единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.