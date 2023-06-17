В Иркутске приступили к благоустройству парков и скверов города Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске приступили к благоустройству по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды». В порядок приводятся скверы города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- До конца строительного сезона преобразят территории Русско-Амурского мемориального комплекса и парка «Патриот». В микрорайоне Приморском сделают сквер, а на улице Братской – спорт-парк, - говорят в администрации.

В частности, также запланировано обновление Комсомольского парка и Курсантского сквера.

Как отметил мэр города Руслан Болотов, за последние шесть лет благоустроили свыше 90 парков и скверов.

Ранее сообщалось, что парк муниципального предприятия «Иркутскавтодор» пополнился на девять единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.