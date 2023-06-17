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НовостиОбщество17 июня 2023 4:39

Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса в Жигалово составляет 88%

Объект находится на особом контроле
Елена СИНИЦА
Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса в Жигалово составляет 88%

Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса в Жигалово составляет 88%

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В поселке Жигалово продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со стадионом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Сейчас объект находится на особом контроле, готовность - 88%. Согласно контракту, работы должны завершить осенью 2023 года, - говорят в правительстве.

На данный момент завершены работы по обустройству основания пола на первом этаже, идет укладка паркета. Завершена укладка облицовочной плитки, а также монтаж электропроводки в помещениях, вентиляции, окон и межкомнатных дверей. Начался монтаж лифта.

Спортивное оборудование для ФОКа уже завезено.

Ранее сообщалось, что в Иркутске приступили к благоустройству по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды». В порядок приводятся скверы города.