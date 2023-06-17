В сквере имени Кирова в Иркутске 18 июня запланирован танцевальный вечер Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В воскресенье, 18 июня в сквере имени Кирова запланирован танцевальный вечер для старшего поколения "Воскресный бульвар". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Мероприятия проходят каждое воскресенье с 17:00 до 19:00 в течение всего лета. Обычно их организовывают на бульваре Гагарина,9. Однако в это воскресенье место изменится, - говорят в мэрии.

В остальные дни «Воскресный бульвар» запланирован по графику и на прежнем месте. В случае плохой погоды танцевальные вечера отменяют.

Ранее сообщалось, что в поселке Жигалово продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со стадионом. Сейчас готовность объекта оценивается в 88%, говорят в пресс-службе правительства Иркутской области.