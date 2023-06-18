Подозреваемого в столкновении танкеров на реке Лене задержали в Братске

Помощника капитана танкера «Ерофей Хабаров» задержали в Киренском районе. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Задержан помощник капитана танкера «Ерофей Хабаров», который столкнулся со стоящим на рейде танкером ТР-901 на реке Лене в Киренском районе Иркутской области. В результате в воду попал бензин АИ-92, а владельцу первого судна и находящемуся внутри грузу нанесен крупный ущерб. Это произошло 12 июня в районе поселка Алексеевск. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

"В настоящий момент фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 247 УК РФ, ч. 1 ст. 263 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорят в ведомстве.

Напомним, с 9 июня в Иркутске разыскивают полуторагодовалую девочку. Последний раз малышку видели у берега реки Ушаковка, где она была вместе со своими родителями. Спустя время мать девочки заметила, что дочери поблизости нет и обратилась в полицию. После этого срочно был объявлен розыск – собрались волонтеры, добровольцы, правоохранительные органы. Как сегодня продвигаются поиски.