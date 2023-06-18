Часть жителей Черемхова осталась без воды из-за аварии на водоводе 17 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Черемхово произошла серьезная авария на водоводе в районе ТЭЦ-12. Без воды временно остались жители 1-ой Шахты, поселков Индустриальный и Каменный карьер. Об этом в соцсетях вечером 17 июня сообщил мэр Вадим Семенов.

«В настоящее время причина установлена, аварийные бригады работают на месте. Держу ситуацию на личном контроле», - говорится в сообщении главы города.

Оставшимся без воды жителям Черемхово предлагают организовать подвоз воды.

Напомним, ранее КП-Иркутск подготовила материл о том, куда сходить в Иркутске в июле 2023. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

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При необходимости жителям данных районов будет организован подвоз воды. Заявки принимаются по телефонам 8(395-46) 5-14-37 и 5-22-35.