Часть жителей Черемхова осталась без воды из-за аварии на водоводе 17 июня
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Черемхово произошла серьезная авария на водоводе в районе ТЭЦ-12. Без воды временно остались жители 1-ой Шахты, поселков Индустриальный и Каменный карьер. Об этом в соцсетях вечером 17 июня сообщил мэр Вадим Семенов.
«В настоящее время причина установлена, аварийные бригады работают на месте. Держу ситуацию на личном контроле», - говорится в сообщении главы города.
Оставшимся без воды жителям Черемхово предлагают организовать подвоз воды.
Напомним, ранее КП-Иркутск подготовила материл о том, куда сходить в Иркутске в июле 2023. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.
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При необходимости жителям данных районов будет организован подвоз воды. Заявки принимаются по телефонам 8(395-46) 5-14-37 и 5-22-35.