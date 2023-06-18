Пьяный водитель без прав насмерть сбил 34-летнюю женщину в Тайшете Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне, днем 17 июня, произошло трагическое ДТП в Тайшете. 26-летний водитель за рулем иномарки Nissan Sunny не справился с управлением и сбил женщину на улице Марата. В этот момент 34-летняя сибирячка находилась на обочине дороги. Полученные ей травмы были настолько серьезными, что оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая погибла на месте аварии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мужчина, управлявший иномаркой, никогда не получал водительского удостоверения, а его автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, - говорят в полиции.

К тому же, от лихача пахло спиртным. Процедура медосвидетельствования подтвердила - мужчина пьян. В отношении виновника смертельного ДТП составили 3 административных протокола. Правоохранители продолжают устанавливать детали произошедшего.

Напомним, с 9 июня в Иркутске разыскивают полуторагодовалую девочку. Последний раз малышку видели у берега реки Ушаковка, где она была вместе со своими родителями. Спустя время мать девочки заметила, что дочери поблизости нет и обратилась в полицию. Как сегодня продвигаются поиски.