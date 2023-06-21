Прокуратура Братска потребовала закрыть кафе, где шаурмой отравились 103 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

103 пострадавших, 46 из которых все еще в больнице. В Братске продолжается расследование дела о массовом отравлении шаурмой. Прокуратура Братска направила в суд заявление о закрытии точки общепита, в чьих продуктах обнаружили сальмонеллу.

- Установлено, что вопреки требованиям закона в организации быстрого питания, расположенной на улице Кирова, с целью безопасности и исключения загрязнения готовой продукции не обеспечивалось ее отдельное хранение от продовольственного (пищевого) сырья, находившегося в холодильном оборудовании без крышек, не соблюдалась необходимая последовательность и поточность технологических операций при ее изготовлении, использовались продукты при отсутствии документов и полной информации о них. Кроме того, отсутствовали условия для организации должной личной гигиены сотрудников и дезинфекции помещения, - подчеркивают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Также ведомство потребовало в суде остановить работу кафе на время рассмотрения иска.

Напомним, 12 и 13 июня жители Братска стали массово обращаться в медучреждения. Диагноз у всех один – острая кишечная инфекция. Перекус обернулся отравлением для взрослых и детей. В Роспотребнадзоре сообщают, что среди пострадавших 22 ребенка. Следственный комитет уже завел уголовное дело за «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Более того, на свой личный контроль ход расследования поставил глава СКР Александр Бастрыкин.

КП-Иркутск удалось связаться с пострадавшими.