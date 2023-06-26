Два жителя Иркутской области заразились малярией

В Иркутской области выявляются завозные случаи малярии из стран «дальнего зарубежья» Фото: Олег Укладов

В 2022 году в Иркутской области зарегистрировано два факта заражения завозной малярией. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

По данным ведомства, оба инфицированных выезжали по рабочим вопросам в Центральную Африканскую Республику и подхватили опасное заболевание. Отмечается, что в этом году случаи заражения малярией зарегистрированы не были.

Напомним, что малярия традиционно является болезнью жарких стран. Врачи разделяют ее на четыре вида, самой опасной из которых является тропическая малярия. Она приводит к тяжелым осложнениям и летальному исходу пациентов. В прошлом году в Иркутской области не было отмечено смертей от инфекции, однако факты гибели зараженных зарегистрированы в Омской и Тверской областях.

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