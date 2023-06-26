На дороге Атагай - Усть-Кадуй Иркутской области полностью выгорел школьный микроавтобус. Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева

Днем 26 июня на автодороге Атагай - Усть-Кадуй Иркутской области загорелся школьный микроавтобус. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

-Внутри, кроме водителя, были ученик 9-го класса и сопровождающий. Они возвращались из Атагайской школы после консультации для подготовки к экзаменам, - написал Кобзев.

Водитель своевременно заметил дым из-под капота, остановил автомобиль, чтобы все могли выйти. Он попытался сбить пламя огнетушителем, но это не помогло - автобус выгорел полностью.

Теперь на месте происшествия работают сотрудники полиции и дознаватель МЧС. Причины возгорания выяснит пожарная техническая экспертиза.

Школьный автомобиль прошел плановый техосмотр в августе, перед началом учебного года. Произошедшее не повлияет на доставку ребят на экзамены в резервные дни основного периода государственной итоговой аттестации, добавил губернатор.