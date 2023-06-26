В Иркутской области 12-летний мотоциклист сбил 10-летнюю девочку на самокате

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В Усть-Куте произошло ДТП с участием двух детей. Как сообщает Госавтоинспекция Иркутской области, 12-летний школьник за рулем мотоцикла Racer сбил 10-летнюю девочку, катавшуюся на самокате.

По данным ведомства, авария случилась накануне, 25 июня, вечером на улице 2-я Набережная. Мальчик врезался в школьницу, которая ехала по проезжей части по встречке. В результате столкновения оба несовершеннолетних получил травмы, с которыми были доставлены в больницу.

Известно, что мотоцикл, за рулем которого был ребенок, не зарегистрирован. По данному факту начато разбирательство.

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