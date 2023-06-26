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НовостиПолитика26 июня 2023 9:38

Две комиссии Думы Иркутска 26 июня рассмотрели корректировку бюджета

Они рекомендовали внести изменения
Елена СИНИЦА
Две комиссии Думы Иркутска 26 июня рассмотрели корректировку бюджета

Две комиссии Думы Иркутска 26 июня рассмотрели корректировку бюджета

Фото: Даниил ОПАРИН

Две комиссии Думы Иркутска приняли решение рекомендовать на пленарном заседании внести изменения в решение о бюджете города Иркутска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Заседания состоялись в понедельник 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба думы.

-Помимо этого, члены комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку согласовали внесение изменений в муниципальную программу «Общественная жизнь». Также утверждены границы семи территориальных общественных самоуправлений (ТОС), - рассказывают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что стал известен подрядчик, который будет проводить ремонт виадука в Мегете. Им стала компания «Дорожник», занимающаяся ремонтом Джамбула в Иркутске.