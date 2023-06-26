Две комиссии Думы Иркутска 26 июня рассмотрели корректировку бюджета Фото: Даниил ОПАРИН

Две комиссии Думы Иркутска приняли решение рекомендовать на пленарном заседании внести изменения в решение о бюджете города Иркутска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Заседания состоялись в понедельник 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба думы.

-Помимо этого, члены комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку согласовали внесение изменений в муниципальную программу «Общественная жизнь». Также утверждены границы семи территориальных общественных самоуправлений (ТОС), - рассказывают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что стал известен подрядчик, который будет проводить ремонт виадука в Мегете. Им стала компания «Дорожник», занимающаяся ремонтом Джамбула в Иркутске.