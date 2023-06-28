В Иркутске на перекрестке улиц Байкальская и Трилиссера столкнулись три машины Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске на перекрестке улиц Байкальская и Трилиссера случилось ДТП с участием трех иномарок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП на перекрестке улиц Байкальская и Трилиссера в Иркутске 28 июня

-Около 17.00 на перекрестке улиц Байкальская и Трилиссера столкнулись машины «Ауди», «Ниссан АД» и «Ниссан Теана», - говорят в МВД региона.

Сейчас на месте ДТП на перекрестке улиц Байкальская и Трилиссера в Иркутске находятся инспекторы ГИБДД, они устанавливают все детали инцидента.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области осудили мужчину за управление авто в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Также мы сообщали, что в Братске 16-летний подросток и его 15-летняя подруга попали в ДТП на мотоцикле. Юноша врезался в «Ниву».