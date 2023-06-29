В Иркутской области экс-сотрудника полиции отправили в колонию на 4 года за взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области осужден бывший сотрудник полиции за покушение на получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

-По данным следствия, в январе 2022 года в Жигалово Иркутской области фигурант дела через двух посредников спланировал получение взятки в размере 2 миллионов рублей. Деньги давались за прекращение проверок и за отказ от заведения уголовного дела, - говорят в ведомстве.

Довести дело до конца он не смог, так как сотрудники полиции задержали посредников после передачи взятки.

По решению суда получателю взятки назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года со штрафом в размере 2-кратной суммы взятки (4 миллиона рублей). Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах в течение пяти лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.