Дума Иркутска утвердила корректировки в бюджет города Фото: Даниил ОПАРИН

На очередном заседании Думы утвердили корректировки в бюджет города. Теперь расходная часть бюджета увеличена до 37,2 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Руслан Болотов.

-В частности, 414 млн рублей будет потрачено на участие в госпрограммах. За счет этих денег будет обновлен транспорт, проведена модернизация коммунальной инфраструктуры, - говорит мэр.

Более 216 миллионов дополнительно пойдут на финансирование социальной сферы, а более 130 - на капремонт и реконструкцию дорог.

Примерно 13 миллионов выделено для капитального ремонта жилых помещений. Кроме этого, примерно на 7 млн увеличат расходы на отлов и содержание безнадзорных животных.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области среднедушевые доходы населения в 1 квартале 2023 года возросли на 14%, если сравнивать с таким же периодом прошлого. Показатель составил 33,3 тысячи рублей.