Первая модельная библиотека в Иркутске откроется осенью Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Глава Иркутска Руслан Болотов посетил городскую библиотеку №16. Уже осенью она откроет свои двери для читателей в модельном формате. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-В нашем городе модельная библиотека появится впервые. Это будет современное пространство, оснащенное по последнему слову техники, культурный центр, где можно будет не только прочесть книги, но и воспользоваться различными гаджетами, - пояснил мэр города.

Главе города показали залы, где будут проходить деловые встречи, концерты. Кроме этого, библиотечный фонд пополнится как российскими, так и зарубежными изданиями.

В целом же, в библиотеке также появятся интерактивная панель, очки виртуальной реальности, графические планшеты.

Сейчас в здании завершают ремонт, расписывают стены, завозят необходимую мебель и мультимедийное оборудование.