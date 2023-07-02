Более 100 участков остаются подтопленными в пяти деревнях Иркутской области

Фото: пресс-служба МЧС по Иркутской области

В Казачинском-Ленском районе Иркутской области зафиксирован устойчивый спад воды. Об этом свидетельствует информация, предоставленная в МЧС региона.

Так, число подтопленных приусадебных участков на сегодняшний день составляет 109, затопленных жилых домой нет, уточнили в министерстве. По состоянию на 8 часов 2 июля, уровень реки Киренги значительно снизился.

- Уровень реки Киренги в районе поселка Улькан находился на отметке 395 см (критический уровень 430 см), около села Казачинское - 247 см (250 см), у деревни Ключи - 480 см (530 см), - уточнили в МЧС.

Ситуация остаётся на контроле у властей и спасателей. В районе продолжает действовать режим ЧС.

Напомним, непрекращающиеся проливные дожди на севере Иркутской области размыли дороги, разрушили мост на трассе и оставили без автосообщения пять населенных пунктов.

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