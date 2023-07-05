В Иркутске устраняют последствия ливня

Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Последствия прошедшего ливня устраняют коммунальные службы Иркутска. Об этом рассказал мэр города Руслан Болотов. По его словам, специальная техника вышла на улицы для откачки воды с низин.

Так, большое скопление воды были устранены на Лермонтова, Желябова, Декабрьских Событий, Вилкова, Салацкого, Сосновой, в Кооперативном переулке.

Ранее стало известно, что в Иркутской области вновь прольют очень сильные дожди. В регионе начал действовать режим повышенной готовности. Жителей области просят быть осторожными и соблюдать технику безопасности.

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