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НовостиОбщество5 июля 2023 6:39

В Иркутске устраняют последствия ливня

Сегодня в городе прогнозируют сильные осадки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Последствия прошедшего ливня устраняют коммунальные службы Иркутска. Об этом рассказал мэр города Руслан Болотов. По его словам, специальная техника вышла на улицы для откачки воды с низин.

Так, большое скопление воды были устранены на Лермонтова, Желябова, Декабрьских Событий, Вилкова, Салацкого, Сосновой, в Кооперативном переулке.

Ранее стало известно, что в Иркутской области вновь прольют очень сильные дожди. В регионе начал действовать режим повышенной готовности. Жителей области просят быть осторожными и соблюдать технику безопасности.

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