Из Иркутска в зону СВО доставят еще 10 автомобилей Фото: Дмитрий СТЕШИН

Из Иркутска в зону СВО отправят еще 10 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Кроме этого, в «Иркутскгортрансе» подготовили две бочки для воды, гвозди и скобы для строительных работ, - говорят в администрации.

Как отметил мэр города Руслан Болотов, с военнослужащими постоянно поддерживают связь, посылки собирают исходя из их просьб. Он добавил, что к сбору привлекают также коммерческие организации, волонтеров и благотворительные фонды.

Это уже 57-я партия отправленных в зону СВО грузов из Иркутской области. Здесь личные посылки, специальное оборудование, квадрокоптеры, генераторы, маскировочные сети.

Ранее сообщалось, что предпринимателям Ангарска поступило сообщение, которое якобы отправлено от имени начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, с просьбой помочь со сбором средств бойцам, находящихся на СВО