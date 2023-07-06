На реке Тагне в Иркутской области ожидается повышение уровня воды до 450 см Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

6-7 июля на реке Тагне в районе села Хор-Тагна Заларинского района ожидается повышение уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своих социальных сетях.

-Уровень воды может подняться до отметок в 400-450 см. Отметкой неблагоприятного гидрологического явления считается 400 см, - говорят МЧСники.

Они также предупредили, что возможен выход воды на пониженные участки местности.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области дождями размыло 6 участков межмуниципальных дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своих социальных сетях.