Более 30 домов подтопило в Хомутово из-за паводка

Фото из телеграм-канала Леонида Фролова

В Хомутово подтопило 32 дома. Об этом сообщил мэр Иркутского района Леонид Фролов в своем ТГ-канале. По его словам, река, вышедшая из берегов, затопила две улицы. В муниципалитете введен режим ЧС, однако эвакуация населения на сегодняшний день не требуется.

- По состоянию на 00:30 в результате обильных осадков поднялся уровень воды в реке в деревне Талька. Подтоплены улицы Березовая, Таежная, всего под подтопление попало около 32 домов, - рассказал он.

Завтра, 8 июля, специалисты проведут обследование реки с помощью квадрокоптеров для выявления возможных заторов.

Ранее в Иркутской области был введен режим повышенной готовности из-за сильных дождей.