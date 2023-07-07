В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за поднявшегося уровня воды в реках Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В течение нескольких часов уровень реки Ушаковки в микрорайоне Падь Грязнуха возрос практически на метр, произошло подтопление 13 земельных участков. В связи с этим в Иркутске ввели режим повышенной готовности, из-за повышения уровня рек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-В ближайшее время будет организовано перекрытие со стороны дворов, для этого будут задействованы мешки с отсевом, - говорят в мэрии.

Волонтеры, спасатели МКУ «Безопасный город», специалисты городской администрации проверяют каждый участок в жилой зоне. Работа ведется во взаимодействии с сотрудниками МЧС.

Ранее сообщалось, что в Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за повышения уровня рек.