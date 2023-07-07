В Иркутской области мужчина попытался пересечь реку Слюдянку на авто. Фото: МЧС России

В Иркутской области мужчина на машине попытался пересечь реку Слюдянку. Однако бурный поток подхватил авто и унес вниз по течению. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в своих социальных сетях.

-Машину заметили иркутские спасатели и волонтеры во время очистки берега, - говорят в МЧС.

Спустя время автомобиль сел на мель. Только в этот момент водитель смог взобраться на крышу. Тогда МЧСники обвязались веревками, приступили к спасательной операции. Мужчину благополучно переправили на берег.

Ранее сообщалось, что в течение нескольких часов уровень реки Ушаковки в микрорайоне Падь Грязнуха возрос практически на метр, произошло подтопление 13 земельных участков.