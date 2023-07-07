В Иркутской области приостановили деятельность детских палаточных лагерей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Из-за паводков в Иркутской области власти приостановлена работа детских палаточные лагерей. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Игоря Кобзева.

-Мы приняли решение ограничить или приостановить работу палаточных лагерей, - написал он.

Кроме этого, с его слов, власти предупредили туристические маршруты и людей, которые будут, что в ближайшее время этот вид деятельности также приостановлен.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области мужчина на машине попытался пересечь реку Слюдянку. Однако бурный поток подхватил авто и унес вниз по течению. Мужчине помогли спасатели МЧС, которые оказались поблизости.