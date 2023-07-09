СК возбудил уголовное дело из-за смертельного ДТП с автобусом в Нижнеудинском районе

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

По факту смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса, совершавшего рейс Красноярск — Братск, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Иркутской области. В ведомстве уточнили, что расследование начато по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, трагедия произошла в ночь на 8 июля. На 1295 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись Nissan Pathfinder и автобус. В результате погибли двое - 24-летний водитель японского авто и 14-летняя пассажирка. Известно, что четверо пострадали, трое из них получили тяжелые травмы, с которыми были госпитализированы в больницу.

Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, ход расследования будет контролироваться ведомством.

- Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - заключили в ведомстве.

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