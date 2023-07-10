В Иркутске полиция нашла участников свадебного кортежа с хлопками
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Полицейские в Иркутске установили участников видеозаписи с хлопками во время проезда свадебного кортежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- Правоохранительные органы 10 июля обратили внимание на ролик, который появился в одном из крупных региональных сообществ. На нем был запечатлен проезд автомобилей и звуки хлопков, - говорят в полиции.
Затем правоохранители установили предполагаемых участников кортежа. Те уверяют, что услышанные окружающими звуки - неисправная выхлопная система одной из машин премиальной марки.
Они продемонстрировали это полицейским, теперь эта версия проверяется.