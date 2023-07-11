Прокуратура внесла представления из-за непостроенной дамбы в Нижнеудинске Фото: Прокуратура Иркутской области

Нижнеудинская межрайонная прокуратура провела проверку из-за непостроенной дамбы. Несмотря на заключенный госконтракт, подрядчик так и не выполнил работы. При этом заказчик не контролировал процесс надлежащим образом, сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В связи с выявленными нарушениями в сфере закупок для государственных нужд прокуратура внесла представления в адрес ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» (заказчик) и АО «Дорожная служба Иркутской области» (подрядчик), в том числе с постановкой вопроса оперативного выяснения причин сложившейся ситуации, - отмечают в ведомстве.

Устранение нарушений находится на контроле правоохранителей.

Напомним, грунтовую дорогу, идущую вдоль реки Снежной размыло в Слюдянском районе. Этот путь ведет к популярному месту отдыха под названием «Теплые озера». Спасатели убедительно просят отложить поездку в данное место. На участке выставлен пост ГИБДД.