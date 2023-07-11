Сотрудника таможни из Нижнеудинска подозревают в получении взятки досками Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Во время расследования уголовного дела о контрабанде древесины был задержан начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля Нижнеудинского таможенного поста Иркутской области. Его подозревают в получении взятки от предпринимателя, занимавшегося нелегальным бизнесом. В качестве оплаты своих "услуг" сотрудник принял 1,5 кубических метра досок свежей распиловки стоимостью больше 16 тысяч рублей.

- Пиломатериалы предназначались за не осуществление должностным лицом таможенного органа полной идентификации декларируемого товара, не произведение его замеров для определения фактического объема, а также фальсификации результатов проведения таможенного досмотра путем внесения в акт заведомо ложных сведений о декларируемой лесопродукции, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте во взаимодействии с ВМ СУТ СК и ВСТП.

Взяточника задержали транспортные полицейские, сотрудники Иркутской таможни № 1 и СОБР Управления Рогвардии региона.

Напомним, перед судом предстанет 26-летний житель Усть-Илимска, который едва не убил военного комиссара. 26 сентября 2022 года он три раза выстрелил в Александра Елисеева, после чего разлил в актовом зале военкомата горючую жидкость и поджег. Его обвиняют в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и перевозке оружия. Уголовное дело направлено прокуратурой в 1-й окружной военный суд для рассмотрения по существу.