На этой неделе в Иркутской области ожидается сход селей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На этой неделе высока вероятность схода селевых потоков из-за подтопления некоторых территорий Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВНИИ ГОЧС.

- На текущей неделе в регионе ожидается подтопление объектов инфраструктуры в районах Нижнеудинска, Слюдянки и Ангарска, - полагают ученые.

Во второй декаде июля также могут быть сильные порывы ветра - до 25 метров в секунду, также может выпасть до 35 мм осадков. Ввиду этого специалисты прогнозируют сбои в электроснабжении и транспортном сообщении.

Ранее сообщалось, что на расчистку русла реки Китой выделены федеральные средства в размере 17 млн рублей. Филиал «Востсибрегионводхоз» приступит к работам в ближайшее время.