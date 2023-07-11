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НовостиОбщество11 июля 2023 12:15

На этой неделе в Иркутской области ожидается сход селей

Причина - сильные дожди
Елена СИНИЦА
На этой неделе в Иркутской области ожидается сход селей

На этой неделе в Иркутской области ожидается сход селей

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На этой неделе высока вероятность схода селевых потоков из-за подтопления некоторых территорий Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВНИИ ГОЧС.

- На текущей неделе в регионе ожидается подтопление объектов инфраструктуры в районах Нижнеудинска, Слюдянки и Ангарска, - полагают ученые.

Во второй декаде июля также могут быть сильные порывы ветра - до 25 метров в секунду, также может выпасть до 35 мм осадков. Ввиду этого специалисты прогнозируют сбои в электроснабжении и транспортном сообщении.

Ранее сообщалось, что на расчистку русла реки Китой выделены федеральные средства в размере 17 млн рублей. Филиал «Востсибрегионводхоз» приступит к работам в ближайшее время.