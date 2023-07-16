«Газель» с людьми застряла в реке в Слюдянском районе

Сильным течением в реке вымыло много ям. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели МЧС эвакуировали автомобиль «Газель» с людьми, который застрял в реке Слюдянка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- После разлива из-за дождей речка Слюдянка уже вернулась в свое привычное русло. Но стихия не прошла незаметно. Сильным течением в реке вымыло много ям. Водитель «Газели» не учел этого и машина застряла в реке, - говорится в сообщении ведомства.

На помощь водителю и пассажирам выдвинулись сотрудники МЧС. Спасатели эвакуировали людей и сам автомобиль. Никто не пострадал. Медицинская помощь не потребовалась.

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