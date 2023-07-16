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НовостиОбщество16 июля 2023 2:46

«Газель» с людьми застряла в реке в Слюдянском районе

Спасатели МЧС эвакуировали пассажиров и сам автомобиль
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Сильным течением в реке вымыло много ям. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сильным течением в реке вымыло много ям. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели МЧС эвакуировали автомобиль «Газель» с людьми, который застрял в реке Слюдянка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- После разлива из-за дождей речка Слюдянка уже вернулась в свое привычное русло. Но стихия не прошла незаметно. Сильным течением в реке вымыло много ям. Водитель «Газели» не учел этого и машина застряла в реке, - говорится в сообщении ведомства.

На помощь водителю и пассажирам выдвинулись сотрудники МЧС. Спасатели эвакуировали людей и сам автомобиль. Никто не пострадал. Медицинская помощь не потребовалась.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку из-за видеоролика, который попал в соцсети. На кадрах жительница села Онот в Черемховском районе избивает бейсбольной битой несовершеннолетнюю девушку.