Прямой эфир о дорогах Иркутской области с интенсивным движением проведут 18 июля Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

18 июля в прямом эфире министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов расскажет о дорогах региона с высокой интенсивностью движения. Пользователей сети приглашают присоединиться к трансляции в 13:30 в официальных аккаунтах правительства Приангарья.

- Свои вопросы вы можете задать в комментариях под публикацией, - говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.