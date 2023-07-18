Фанеру на трамплинах заменяют в скейт-парке на острове Юность в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Новую фанеру устанавливают на горках и трамплинах в скейт-парке на острове Юность. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

- Скейт-парк пользуется популярностью среди любителей экстремального катания. Он создан несколько лет назад, - отмечают в мэрии. - За это время на некоторых спортивных секциях появились провалы и разрушения. Во избежание травмоопасных ситуаций решено не только восстановить поврежденные участки, но и полностью заменить покрытие всех конструкций.

После ремонта покрытия распишут. Сделает это творческая молодежь. Кроме того, на территории и вокруг нее устранят теги.

Напомним, 18 июля в прямом эфире министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов расскажет о дорогах региона с высокой интенсивностью движения. Пользователей сети приглашают присоединиться к трансляции в 13:30 в официальных аккаунтах правительства Приангарья.