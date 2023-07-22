В Иркутской области установилась высокая и чрезвычайная пожароопасная ситуация

Борьбу с возгораниями ведут 79 работников лесопожарных формирований. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

22 июля в ходе заседания областного оперативного штаба по тушению лесных пожаров рассказали, что в некоторых районах Иркутской области сейчас установилась высокая и чрезвычайная пожароопасная ситуация. Для этого огнеборцы находятся в режиме повышенной готовности. Об этом КП-иркутск рассказали в правительстве Приангарья.

– В 12 районах региона установилась высокая и чрезвычайная пожароопасная ситуация. На заседании обсудили маневр лесопожарных формирований на ближайшие два дня, – отметил Владимир Читоркин, заместитель председателя регионального правительства.

Сейчас в режиме повышенной готовности находится около 20 воздушных судов, а уже три вертолета МИ-8 задействованы в борьбе с пожаром. Сейчас в Приангарье бушуют три лесных пожара на общей площади 11,02 гектара в Усть-Илимском, Усть-Кутском и Тайшетском районах. Стоит отметить, что 10 гектаров - непокрытые лесом. Борьбу с возгораниями ведут 79 работников лесопожарных формирований и 16 единиц спецтехники.