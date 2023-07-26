В Заксобрании Иркутской области предложили субсидировать идеи по летнему отдыху детей Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Тема организации детского летнего отдыха и занятости молодежи стала главной при работе депутатского штабе Законодательного Собрания Иркутской области. Помимо парламентариев в заседании участвовали представители профильных министерств, правоохранительных органов, медицинских учреждений.

«Идеи муниципальных образований по организации детского летнего отдыха необходимо поддерживать финансово из средств областного бюджета», - отметил спикер ЗС Александр Ведерников. - «Нельзя допускать ситуации, когда область теряет детские учреждения отдыха. Нужен существенный разворот в сторону их восстановления, в том числе с помощью субсидий муниципальным образованиям».

Напомним, вскоре в Приангарье нагрянут фронты, которые приведут за собой сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Ухудшение погоды ожидается уже в эту субботу. Кроме того, в Росводресурсах сообщили, водосброс на Иркутской ГЭС планируют увеличить. В связи с этим власти приняли решение ввести на территории Иркутской области режим повышенной готовности. Продлится он недолго - с 29 по 31 июля.