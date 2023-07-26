В Иркутской области стартовал прием заявок на конкурс инициативных проектов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полмиллиарда рублей направят в 2024 году на реализацию инициатив жителей Приангарья по развитию территорий. Однако на один проект может быть выделено не больше двух миллионов рублей. Прием заявок на конкурс «Есть решение» стартовал 25 июля. Отправлять их необходимо в администрации районов и городских округов до 3 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В прошлом году на конкурс поступило 480 проектов, из них 406 получили субсидии из регионального и муниципального бюджетов и сейчас находятся в стадии реализации. Такая активность говорит об актуальности этой меры поддержки, - рассказала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Напомним, тема организации детского летнего отдыха и занятости молодежи стала главной при работе депутатского штабе Законодательного Собрания Иркутской области. Спикер Александр Ведерников предложил субсидировать лучшие идеи муниципалитетов в этом направлении. Помимо парламентариев в заседании участвовали представители профильных министерств, правоохранительных органов, медицинских учреждений.