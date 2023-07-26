Минимальный взнос на капремонт домов в Иркутской области вырастет с 2024 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Минимальный взнос на капитальный ремонт домов в Иркутской области вырастет с 1 января 2024 года. Об этом говорится в постановлении, которое утвердило правительство региона. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Приангарья.

В южных районах взносы для жильцов многоквартирных домов, оборудованных внутридомовыми инженерными системами, увеличатся с 6,21 рублей до 7,47. В северных территориях необходимо будет заплатить 8,12 рублей.

Жители домов выше четырех этажей и имеющим газоснабжение будут выплачивать взносы от 10,13 рублей. Для тех, кто владеет квартирами с газовым оборудованием, выплата возрастет до 7,41 рублей на юге региона и 8,57 на севере.

Постановление утвердило правительство региона Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Напомним, полмиллиарда рублей направят в 2024 году на реализацию инициатив жителей Приангарья по развитию территорий. Прием заявок на конкурс «Есть решение» стартовал 25 июля. Отправлять их необходимо в администрации районов и городских округов до 3 сентября.