Режим ЧС ввели на севере Иркутской области из-за лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

В Катангском районе на севере региона зарегистрировано шесть лесных пожаров. Сейчас там введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области

- В Катангском районе ресурсная облачность. Просим федеральный штаб рассмотреть возможность направить в регион самолет-зондировщик для вызывания искусственных осадков, – сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин.

В район перебросили 85 парашютистов-десантников. Около 100 сотрудников пожарной службы доставили на вертолетах в три северных района с пожароопасной обстановкой. Населенным пунктам пожары не угрожают.

Напомним, ранее «КП-Иркутск» писала о том, что для тушения лесных пожаров привлекли дополнительный вертолет Ми-8.