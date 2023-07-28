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НовостиОбщество28 июля 2023 3:56

Режим ЧС ввели на севере Иркутской области из-за лесных пожаров

В Катангском районе введен режим ЧС из-за пожароопасной обстановки
Таисия ЧЕМИСОВА
Режим ЧС ввели на севере Иркутской области из-за лесных пожаров

Режим ЧС ввели на севере Иркутской области из-за лесных пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Катангском районе на севере региона зарегистрировано шесть лесных пожаров. Сейчас там введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области

- В Катангском районе ресурсная облачность. Просим федеральный штаб рассмотреть возможность направить в регион самолет-зондировщик для вызывания искусственных осадков, – сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин.

В район перебросили 85 парашютистов-десантников. Около 100 сотрудников пожарной службы доставили на вертолетах в три северных района с пожароопасной обстановкой. Населенным пунктам пожары не угрожают.

Напомним, ранее «КП-Иркутск» писала о том, что для тушения лесных пожаров привлекли дополнительный вертолет Ми-8.