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НовостиОбщество1 августа 2023 3:43

Ядовитые змеи укусили женщину и двоих детей в поселке Большое Голоустное

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь
Таисия ЧЕМИСОВА
Территория вблизи поселка Большое Голоустное.

Территория вблизи поселка Большое Голоустное.

Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Ядовитые змеи укусили женщину и двоих детей в районе Большого Голоустного в Иркутской области. Медпомощь оказали вовремя. Теперь пострадавшим ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Встреча со змеей в дикой природе не исключена. Поэтому важно позаботиться о защите. Это может быть одежда из плотной ткани, ботинки с высоким голенищем. Но главное внимательнее смотреть под ноги, - отмечают сотрудники организации.

При укусе змеи, медики советуют иметь под рукой антигистаминные препараты и пить больше воды для снижения уровня интоксикации до оказания медицинской помощи.

Также в Прибайкальском национальном парке уже в этом сезоне появятся предупреждающие таблички. Их установят в местах, где есть риск встретиться со змеей.